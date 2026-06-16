Lete otrovne strelice: Stanija i Aneli se peckaju sve u 16, provokacije pljušte kao lude! (VIDEO)

Ne mogu da se iskontrolišu!

Stanija Dobrojević žestoko je potkačila Aneli Ahmić što je poslala u Odabrane i proglasila licemernom, te lavica nije mogla da ostane suzdržana i brže-bolje je odgovorila na provokacije.

- Izabrala si ih za licemerne? - upitala je Goca.

- Folirantkinja jedna, ušla preko moje grbače i stavila me prvu za licemera. Sad će da me slušaju do kraja, sve ću da ih ispratim - rekla je Stanija.

- Ne palim se ja na ove priče - rekla je Aneli.

- Možda me stavila jer sam Fićku tražila hemijsku - rekla je Stanija.

- Budi zahvalna jer nećeš biti nominovana, pa glasači ne trebaju da ti se troše - rekla je Aneli.

- Ima i toga, kako se izvuče zmijica - rekla je Stanija.

- Budi mi zahvalna, dovešću te do pobede - rekla je Aneli.

Autor: N.P.