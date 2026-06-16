OČIMA NE MOŽE DA ME GLEDA, IMA PORIV DA ME VREĐA: Kačavenda ne zna šta je razlog Dačinog ataka na nju, on tvrdi da je kivna na njega jer staje na Stanijinu stranu! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Jovana Tomić Matora postavila je Mileni Kačavendi.

- Milena, justros si rekla da te je Dača provocirao i u prodavnici, očigledno je da među vama postoji velika netrpeljivost, da li traje već neko vreme? Zbog čega si juče rekla da ti se poverio da je Sofiji pozajmio novac? - upitala je Matora.

- S moje strane ne postoji netrpeljivost, vidim kako se u poslednje vreme ponaša prema meni. On je meni stalno skretao pažnju na moje ophođenje prema Staniji. Ja protiv njega nemam ništa. On mene ne može očima da gledam. Zašto je tako, zbog čega ima poriv takav da me pljuje, ne znam. Stalno govori da gledam Janjuša, da mi Terza sprema hranu, a svađali smo se, potencira neke stvari. Danima ga gledam šta radi i puštam ga - kazala je Milena.

- Problem je jer ja branim Staniju, to Mileni smeta - dodao je Dača.

- Zaklela sam se u majčin grob da je dao pare Sofiji, on je krenuo da vrišti na mene i govorila je da ja pakujem njoj aferu sa njegovim tatom - kazala je Milena.

- Juče si želela od mene da napraviš lažova. Spremna si na sve, jasno je kakva si - kazao je Dača.

Autor: S.Z.