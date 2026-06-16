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ONA DRŽI MUŠKU STRANU, ŽENOMRZAC JE! Stanija žestoko potkačila Kačavendu zbog spuštanja lopte sa Asminom: AKO SE POMIRE, TO JE DOKAZ DA JOJ PORODICA NIJE SVETINJA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Nerio Ružanji je postavio Dači Virijeviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, da li postoji mogućnost da dođe do pomirenja sa Sitom i Groficom? - upitao je Nerio.

- Ja sam već juče negirao njene navode da sam dao Sofiji pare. Takođe, žena nije normalna, aludirala je da je moj otac imao aferu sa Sofijom, to su sve budalaštine, da se razumemo. Isto tako, ja mogu samo da kažem da je juče u emisiji pokazala ko je i šta je svojim lažima. Laži je iznela juče, iza toga stojim. - rekao je Dača, pa postavio pitanje Staniji:

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš daje Milena spustila loptu sa Asminom? - upitao je Dača.

- Asmin je rekao njoj da je incest majka, što je veoma teška optužba i brutalnost. Međutim, ona isto tako vređa sve redom. Ona drži mušku stranu, ženomrzac je. Ako se pomiri sa njim, pokazaće da joj porodica nije sveta. Ipak, ako pređe preko onih njegovih reči - rekla je Stanija.

- Ženomrzac jedan jedini ovde si ti, to je činjenica - kazala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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