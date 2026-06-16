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ISPONIŽAVAO JE ZA SVE PARE! Asmin zapenio na Maju jer je šetala u gaćicama, pa joj sasuo salvu uvreda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić je pobesneo nakon što je video da je njegova devojka Maja Marinković u gaćicama šetala po spavaćoj sobi.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Ideš gola po sobi, kao neka ku*vica mala - rekao je Asmin.

- Što ti kao pe*er hodaš u gaćama. Ja ne godam u gaćicama, nego u kupaćem kostimu - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj kao krpu da te izbacim iz izolacije. Nemoj tako da se ponašaš - rekao je Asmin.

- Ja sam savršena, imam savršeno telo - istakla je Maja.

- Da ti nije doktora, ku*ac bi bila savršena. Ni tako nisi savršena - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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