Šok!
Učesnici ''Elite'', juče su imenovali osobe koje gaze preko svega da bi stigle do cija, a voditelj Milan Milošević otkrio je kako su gledaoci glasali. On je najpre otkrio ko je zauzeo bronzano mesto.
- Glasali ste za osobe koje gaze preko svega zbog svojih ciljeva danas, a sada je vreme da čujemo kako su gledaoci glasali. Terza, na trećem mestu je Aneli Ahmić, kako gledaš na to? - upitao je voditelj.
- Ona je zgazila porodicu svoju kada je u hotelu bila sa Asminom. Govori da joj ljudi dete pominju, a zapravo je ona ta koja najviše svoje dete uvlači ovde. Nije rešika odnos sa Asminom, obaraća se narodu, govori kako joj on ne daje saglasnost da putuje sa detetom, a tri godine nije pored deteta - kazao je Terza.
- Neka sam na trećem mestu, imalo pravo gledaoci na to da imaju svoje mišljenje - rekla je Aneli.
Milan Milošević otkrio potom je ko se nalazi na vicešampionskom mestu.
- Stanija, Asmin je na drugom mestu, kako gledaš na to? - upitao je voditelj.
- Od sebe je napravio beskičmenjaka, običnu slinu. Prodao je i mene, porodicu, dete, prijatelje, sve. Prodao je sve, na kraju Maju dovio. On je čovek koji ne voli nikoga - kazala je Stanija.
- Moram da kažem da Asmin kada priča sa Majom, na bebećem jeziku, oponaša to kada je sa Norom pričao tako - rekla je Aneli.
- Ja sam sebe zgazio zbog Maje. Moja ljubav je jača, nego ponos, a ove ku*ve neka laju samo - rekao je Asmin.
Na prvom mestu nalazi se Anita Stanojlović.
- Ako gledaoci misle da sam ja pored ovih ovde ljudi koji preko svega gaze na prvom mestu, onda dobro. Makar sam na prvom mestu, to znači da sam trn u oku svima - kazala je Anita.
Autor: S.Z.