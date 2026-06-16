ON JE BESKIČMENJAK, SLINA JEDNA: Stanija i Aneli likuju jer se Asmin visoko pozicionirao na negativnoj anketi, Ahmićeva iskoristila priliu da POTKAČI Maju! (VIDEO)

Šok!

Učesnici ''Elite'', juče su imenovali osobe koje gaze preko svega da bi stigle do cija, a voditelj Milan Milošević otkrio je kako su gledaoci glasali. On je najpre otkrio ko je zauzeo bronzano mesto.

- Glasali ste za osobe koje gaze preko svega zbog svojih ciljeva danas, a sada je vreme da čujemo kako su gledaoci glasali. Terza, na trećem mestu je Aneli Ahmić, kako gledaš na to? - upitao je voditelj.

- Ona je zgazila porodicu svoju kada je u hotelu bila sa Asminom. Govori da joj ljudi dete pominju, a zapravo je ona ta koja najviše svoje dete uvlači ovde. Nije rešika odnos sa Asminom, obaraća se narodu, govori kako joj on ne daje saglasnost da putuje sa detetom, a tri godine nije pored deteta - kazao je Terza.

- Neka sam na trećem mestu, imalo pravo gledaoci na to da imaju svoje mišljenje - rekla je Aneli.

Milan Milošević otkrio potom je ko se nalazi na vicešampionskom mestu.

- Stanija, Asmin je na drugom mestu, kako gledaš na to? - upitao je voditelj.

- Od sebe je napravio beskičmenjaka, običnu slinu. Prodao je i mene, porodicu, dete, prijatelje, sve. Prodao je sve, na kraju Maju dovio. On je čovek koji ne voli nikoga - kazala je Stanija.

- Moram da kažem da Asmin kada priča sa Majom, na bebećem jeziku, oponaša to kada je sa Norom pričao tako - rekla je Aneli.

- Ja sam sebe zgazio zbog Maje. Moja ljubav je jača, nego ponos, a ove ku*ve neka laju samo - rekao je Asmin.

Na prvom mestu nalazi se Anita Stanojlović.

- Ako gledaoci misle da sam ja pored ovih ovde ljudi koji preko svega gaze na prvom mestu, onda dobro. Makar sam na prvom mestu, to znači da sam trn u oku svima - kazala je Anita.

Autor: S.Z.