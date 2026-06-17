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POSLE SVAĐE SVE JE SLAĐE! Asmin nagoveštava Maji da je trudna, ona negira, pa se izmirili: Ja volim samo moju Noru, tebe, tatu... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Nakon što su se Maja Marinković i Asmin Durdžić posvađali, izgleda je palo

- Ja sam ti rekao da odlučiš da li ćeš živeti sa mnom ili nećeš - rekao je Asmin.

- Ne, ti si rekao da ja tebe ne zanimam kada izađeš - rekla je Maja.

- Hoćeš limundu uz večeru ili ćeš vino? - pitao je Asmin.

- Daj vino - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da se stresiraš trudnice - rekao je Asmin.

- Ja nisam trudna. Mene stomak boli. Uopšte ne treba da dobijem - rekla je Maja.

- Treba za dva dana - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma jok - rekla je Maja.

- Rekla si da ne volim nikoga. Jako si me povredila. Ja samo u životu volim svoju Noru, tebne, mamu, tatu, brata... - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović

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