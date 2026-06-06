PROBLEM JE SVE ŠTO TE POVEZUJE SA NJIM! Asmin izljubomorisao Maji na Filipa Cara, pa joj dao ultimatum: Odluči se, ja ili lemuri (VIDEO)

Šok preokret!

Dok su reklame u toku, Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučilči su da porazgovaraju o gorućoj temi tokom emsiije ''Pitanja novinara''.

- Ja sam muškarac, imam dve bivše devojke ovde, povezivan sa dvadest žena ovde. Od kako sam ušao sa tobom u vezu, ne može nijedan gledalac da me poveže sa nekom ženom, a tebi pakuju Filipa Cara celu godinu. Samo još jednu sitnicu da napraviš, pašćeš na nos. Ovo je zadnji dan - rekao je Asmin.

- Je l' treba da ga pljujem? - pitala je Maja.

- Ja sam ponosan na tebe što ga ne pljuješ. Ovo je zadnji dan da mi je on tema u mom životu - rekao je Asmin.

- Dobro, slažem se - dodala je Maja.

- One nisu tema u mom života. Najmanju sitnicu i padaš na nos. Sad sam ti oprostio sve, ali više ništa. Da ja sebi ovo dozvoljavam. Ajde da je on sad tu, ne bih imao problem sa tim. Ovo je zadnji put da mi je on tema u vezi. JA nisam ni povezao pesmu ovo što je Matora rekla - rekao je Asmin.

- Tu pesmu je meni Barbara Bobak posvetila. Pogledaj me u oči sad kad se*eš - rekla je Maja.

- Do nedelje da ne vidim nijednog lemura. Dosta sam ja ćutao - rekao je Asmin.

- NIšta, više ne idemo na žurke pa nećemo imati problem sa pesmama - rekla je Maja.

- Nemam ja problem sa pesmama. Od sad je problem sve što te povezuje sa njim. Odluči se, ili Asmin ili lemur - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović