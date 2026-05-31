Filip Đukić nasmejao sve: Izazvao opštu pometnju u Eliti, pa priznao da ne sme da sačuva Kačavendu! (VIDEO)

Šok preokret!

Takmičari u Beloj kući ove noći imaju prilike da biraju između Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, a Aleksandra Jakšićka dobila je reč kako bi nominovala.

- Kačavenda, tebe je toliko povukao rijaliti da si izgubila pojam o stvarnosti. Svi tvoji putevi vode u Sunce, tebi je potrebna pomoć. Janjuš je ovde jedan od najboljih ljudi ovde i zaslužuje pobedu. Ostavljam Janjuša - rekla je Jakšićka.

- Janjuše, znaš moje mišljenje o tebi i drago mi je što si ove sezone izabrao mir odnosno da se ne mešaš u tuđe odnose bez potrebe. Janjuše imam da ti poručim samo: ''Izdrži, legendo do kraja''. Kačavenda i dalje čekam da me iznapušavaš svojim epitetima, to mi je ono kao must have. Bila si mi iritantna preko malih ekrana, ali mišljenje mi se promenilo. Imam osećaj da ljudi cokću kad si ti u pitanju jer je to domino efekat. Hteo sam da se solidarišem i da ostavim Kačavendu, ali ne smem da nas ne bi povezivali - rekao je Filip.

- Moram da se vratim na početak sezone i da kažem da su njih dvoje meni bili neizmerno simpatični. Sada su neprijatelji, ne podnose jedno drugo. Kačavenda mi nikad nije nešto loše rekla, kao ni Janjuš. Moram da ostavim teču - rekao je Nerio.

Autor: N.P.