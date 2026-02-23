Nema hrabrosti da mu se suprotstavi? Đukić konačno shvatio da Alibaba ne može očima da ga gleda, on mu opet zapušio usta! (VIDEO)

Šok preokret!

U tokju je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala podelu budžeta Borislava Terzića Terze. ﻿﻿﻿

- Meni je podela bila fantastična, rekao je svima u lice šta ima. Niko nije mogao da zna koju će sumu dobiti, a ja sam mu odmah skrenula pažnju za Filipa. On generalno ima mišljenje o Filipu da nije stao iza nijedne devojke, a ja sam i rekla Terzi: ''Često kažeš da je p*čka od muškarca'', ne znam što mu to nije danas rekao - rekla je Sofija.

- Ja ne znam koji vi problem imate, nikada se neću posvađati sa Filipom. Dobar sam s njim i nikad mu neke stvari neću zameriti pred vama - rekao je Terza.

- Asmin je ostrašćen na Filipa zbog mene, imaš mržnju koja nije realna - rekla je Maja.

- Svi su dobili mali budžete, ali ja Filipu ne mogu da dam male budžete. Ja s Filipom imam top odnos, mi se družimo i napolju - rekao je Terza.

- Terza treba po svom osećaju da deli budžete, on je bio brutalno iskren i sve ostale podele su bile odlične - rekla je Sofija.

- Ja ne mogu da verujem šta čovek priča, on mene ne može da podnese organski. Ja ne znam šta sam ja njemu uradio, ja sam s Majom bio napolju - rekao je Filip.

- Ja sam ti juče rekao sve na nominacijama, mogu da budem grublji - rekao je Asmin.

- Maju više niko neće da j*be - rekla je Aneli.

- Mene ovde više nijedan odnos ne zanima, ovu mentolku neću da komentarišem više - rekla je Maja.

- Čovek ima pravo da me ne podnosi, ja nemam nikakav problem s tim samo me zanima što je bio okej sa mnom do pre sedam dana. Ja njega nit primećujem, nit komentarišem, nemam razloga da budem ljubomoran. Izgleda da on mene gleda kao konkurenciju, i dalje ne znam šta sam ja njemu lično uradio. Ponašaš se kao da sam ti ne znam šta uradio, sa tolikim žarom mi nije jasno - rekao je Filip.

- Ako si rekao da nećeš u probleme onda ne govoriš da ti se sviđa verena devojka - rekao je Dača.

- Je l' sam je ja naterao da raskine s dečkom? Ja se nisam zaljubio, nisam imao emociju. Kao što je doneta odluka da Bebica onda ostane u rijalitiju, tako sam i ja odlučio da neću više da budem u toj priči. Mene ništa ne može da poremeti, mogu samo sam sebe i porodica spolja. Nemam ništa protiv da Asmin priča i radi šta hoćeš - rekao je Filip.

- Mene je Maja molila da gazim Filipa i da je branim od Aneli - rekao je Alibaba.

- Kunem se u sve da to nije istina. Ostrašćen je na Filipa, Boginju je gazio najstrašnije, a sada na sve načine pokušava da izazove moju reakciju. Ne znam ko ga je nagovorio da obrije ovu bradu, mislim da Stanija propada u zemlju od blama kad vidi s kakvim je seljakom bila - rekla je Maja.

- Terza je meni jedini put rekao da sam folirant kada je bila priča vezana za Teodoru,

