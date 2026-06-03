Ni mrtav ne bih otišao s njim: Dača ne može da poveruje da Alibaba posle svega želi pomirenje! (VIDEO)

Šok preokret!

Dača Virijević požalio se Staniji Dobrojević da su ga Asmin Durdžić i Maja Marinković upitali da idu zajedno kod Drveta mudrosti, zbog čega se on šokirao.

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- Što si se smorio bebušane? Sad ćeš kod Drveta - rekla je Stanija.

- Zamisli, ali ćuti samo nikom ne pričaj - rekao je Dača.

- Šta god da im je, budi nedodirljiv - rekla je Stanija.

- Ja ne bi s njim otišao na mrtav, s njom da - rekao je Dača.

- O bivšima sve najlepše, ne zanimaju me u sto života - rekla je Stanija.

Autor: N.P.