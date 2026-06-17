AKTUELNO

Zadruga

Zasigurna trojka: Dačo, Sofija i Stanija rešili da pokore klubove u Beogradu, evo šta će im biti prvi potez nakon izlaska iz Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Stanija Dobrojević, Dačo Vrijević i Sofija Janićijević ugovorili su izlazak odmah napuštanja Elite 9, ali su se prvo ismejali na račun tuđeg novca.

- Žao mi je što mu nisam uzela više za svu ovu bruku i sramotu - rekla je Stanija.

- Ja kažem žao mi porodice, ma žao mi što nisam uzela veći honorar - rekla je Sofija.

- Ja volim kad izađem malo da popijem, mene jedino policija odmah uhvati. Treba nam jedna osoba koja neće da pije i da nas vozi - rekla je Stanija.

Ubrzo su ugovorili izlazak odmah nakon izlaska iz Bele kuće, ali i posetu vinograda i jedne poznate vinarije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odbila sam milionera zbog Asmina: Stanija rešila da pronađe idealnog muškarca za sebe, evo šta mora da ispuni (VIDEO)

Zadruga

Sofija, Terza i Stanija udružili snage, iskomentarisali pola Bele kuće: Ona i Ivan Marinković su dve iste osobe! (VIDEO)

Zadruga

Pomutio im umove: Stanija dobila od Anđela palačinku, Jakšićka odmah pozelenela (VIDEO)

Zadruga

NI KIŠA IM NE MOŽE NIŠTA! U Šimanovcima lije kao iz kabla, Munjez i Lakić rešili da zaplivaju u bazenu! (VIDEO)

Zadruga

Osvaja ranjivo srce Majami devojke! Anđelo i Stanija se peckaju u šiframa, popuštaju im kočnice u muvanju (VIDEO)

Zadruga

Pronašla put do njegovog srca: Sofija isplanirala gde će ona i Terza večeras spavati, ovo niste očekivali! (VIDEO)