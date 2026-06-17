Zasigurna trojka: Dačo, Sofija i Stanija rešili da pokore klubove u Beogradu, evo šta će im biti prvi potez nakon izlaska iz Elite! (VIDEO)

Opa!
Stanija Dobrojević, Dačo Vrijević i Sofija Janićijević ugovorili su izlazak odmah napuštanja Elite 9, ali su se prvo ismejali na račun tuđeg novca.
- Žao mi je što mu nisam uzela više za svu ovu bruku i sramotu - rekla je Stanija.
- Ja kažem žao mi porodice, ma žao mi što nisam uzela veći honorar - rekla je Sofija.
- Ja volim kad izađem malo da popijem, mene jedino policija odmah uhvati. Treba nam jedna osoba koja neće da pije i da nas vozi - rekla je Stanija.
Ubrzo su ugovorili izlazak odmah nakon izlaska iz Bele kuće, ali i posetu vinograda i jedne poznate vinarije.
Autor: A.Anđić