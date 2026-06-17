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UJEDINILI SE ZBOG NAGRADE: Učesnici napravili spektakl uz svetski hit, Toša vidno nezadovoljan ishodom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na noge lagane!

Atmosfera na žurki dostigla je vrhunac kada je Toša pred učesnike postavio poseban izazov za nagradu su morali da pokažu timski duh i zajedno zaplešu.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Čim su se začuli prvi taktovi planetarnog hita “Gangnam Style”, učesnici su kao po komandi izašli na podijum i krenuli da izvode prepoznatljive pokrete iz čuvene koreografije.

Foto: TV Pink Printscreen

Smeh, pozitivna energija i dobro raspoloženje zavladali su prostorijom, sve dok nije došla Aneli Ahmić i videla Filipa Đukića kako drži za ruku Dušicu Đokić što je Marko Janjušević Janjuš potvrdio.

Autor: Teodora Mladenović

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