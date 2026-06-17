UJEDINILI SE ZBOG NAGRADE: Učesnici napravili spektakl uz svetski hit, Toša vidno nezadovoljan ishodom! (VIDEO)

Na noge lagane!
Atmosfera na žurki dostigla je vrhunac kada je Toša pred učesnike postavio poseban izazov za nagradu su morali da pokažu timski duh i zajedno zaplešu.
Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Čim su se začuli prvi taktovi planetarnog hita “Gangnam Style”, učesnici su kao po komandi izašli na podijum i krenuli da izvode prepoznatljive pokrete iz čuvene koreografije.
Smeh, pozitivna energija i dobro raspoloženje zavladali su prostorijom, sve dok nije došla Aneli Ahmić i videla Filipa Đukića kako drži za ruku Dušicu Đokić što je Marko Janjušević Janjuš potvrdio.
Autor: Teodora Mladenović