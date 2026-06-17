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OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Žestoka svađa Maje i Asmina odjeknula imanjem: Treba pod hitno da spavaš pod Ostrogom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Dok su ostali učesnici uživali u žurki, Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su dospeli u centar pažnje.

- Iz koje ludnicu u tebe puštali? Ti treba hitno pod Ostrog da spavaš - rekao je Asmin.

- Pod Ostrog, hvala Bogu, ja sam vernica. Ti mene izazivaš i provociraš - rekla je Maja.

- Ja ćutim sedam sati. Tebi više nema praštanja - rekao je Asmin.

- Ja legnem da spavam on me provocira. Koga provociraš ti? Kome je*eš mamu? - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sebi. Ajde skloni se od mene psihopato. Gadiš mi se - rekao je Asmin.

- Šta vređaš? Provocira me čim sam legla da spavam - rekla je Maja.

- Smirite se više bre - rekao je Terza.

- Terza ne mešaj se - dodala je Sofija.

- Ja mu dosta ćutim - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo pusti ga - rekla je Anastasija.

- Ma kakvi - rekla je Maja.

- Ti si veća faca od njega - rekla je Anastasija.

- Zato ga i pucaju kompleksi. Namerno pravi veštačke frke - rekla je Maja.

- Pusti ga doćiće sam. Sad ćeš se uveriti da li ti je veran - rekla je Anastasija.

- Pusti me da se odvojim - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mi pokazuješ sve ono što ne želim - rekao je Asmin.

- On mene namerno maltretira svaki dan. Pusti me Anastasija - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović

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