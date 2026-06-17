SAGA SE NASTAVLJA: Maja i Asmin opet napravili totalni karambol, puklo na sve strane! (VIDEO)

Haos!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob.

- Je l' ti cilj da me uništiš? - pitala je Maja.

- Nije mi cilj. Cilj mi je bio da te volim i da budeš voljena. Ne želim da budem više sa tobom u vezi. Mnogo si me razočarala, kao niko nikada - rekao je Asmin.

- Ti ne možeš u mojoj vezi da rešavaš svoje probleme - rekla je Maja.

- Zato ne želim više ni da rešavam probleme. Zato ne želim više da budem sa tobom u vezi. Hoću da budem sam do kraja. Ne mogu da budem sa tobom u lažnoj vezi - rekao je Asmin.

- Znači to zapravo i misliš. Znači sve što radiš sa mnom radiš lažno - rekla je Maja.

- Može se reći. Osećam se poniženo kao muškarac. Jako sam u tebe razočaran. Ne želim ženu kao što si ti - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović