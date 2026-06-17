SUKOB EPSKIH RAZMERA: Vanja i Janjuš u žestokom okršaju, pale teške reči, atmosfera na ivici pucanja! (VIDEO)

Haos!

Marko Janjušević Janjuš ušao je u raspravu sa Vanjom Živić.

- Ovome nema spasa. Ovo ne može da se opere. Žena je bilesna. Ova žena nije normalna. Kako ja ovo da potopim - rekao je Janjuš.

- Mamu ti j*bem ja u pi*ku - rekla je Vanja.

- Bože sačuvaj. Moram da potopim ovu majicu što si mi unakazila - rekao je Janjuš.

- Treba da budeš muškarac pa da nosiš Fendi - rekla je Vanja.

- Kaže je*e mi sve po spisku. Ćuti metlo jedna - rekao je Janjuš.

- Pi*ko jedna od dva metra - rekla je Vanja.

- Ti nisi za bolje nego da ideš kući - rekao je Janjuš.

- Popušiš metli k*rac - rekla je Vanja.

- Metlice jedna ćiku. da ti nije bilo mene u jenuaru bi bila kod kuće - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović