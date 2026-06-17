SUKOB EPSKIH RAZMERA: Vanja i Janjuš u žestokom okršaju, pale teške reči, atmosfera na ivici pucanja! (VIDEO)

Haos!
Marko Janjušević Janjuš ušao je u raspravu sa Vanjom Živić.
- Ovome nema spasa. Ovo ne može da se opere. Žena je bilesna. Ova žena nije normalna. Kako ja ovo da potopim - rekao je Janjuš.
- Mamu ti j*bem ja u pi*ku - rekla je Vanja.
- Bože sačuvaj. Moram da potopim ovu majicu što si mi unakazila - rekao je Janjuš.
- Treba da budeš muškarac pa da nosiš Fendi - rekla je Vanja.
- Kaže je*e mi sve po spisku. Ćuti metlo jedna - rekao je Janjuš.
- Pi*ko jedna od dva metra - rekla je Vanja.
- Ti nisi za bolje nego da ideš kući - rekao je Janjuš.
- Popušiš metli k*rac - rekla je Vanja.
- Metlice jedna ćiku. da ti nije bilo mene u jenuaru bi bila kod kuće - rekao je Janjuš.
Autor: Teodora Mladenović