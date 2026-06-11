SUKOB EPSKIH RAZMERA! Terza na Uroševoj meti uvreda, Janjuš otkrio pozadinu Anelinog prijateljstva sa Sofijom (VIDEO)

Jedno pitanje je promenilo tok večeri!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Nije Terza pilence kao tvoj brat koji sme da udara samo žene i dečačiće - glasilo je pitanje.

- Nikada u životu moj brat nije nekoga udario. Moj brat je jedan veliki gospodin. Nikada nije digao ruku ni na jednu ženu - rekla je Aneli.

- Ja nisam njega uzeo u lošem kontekstu. Ona sama uvlači brata u rijaliti. Sinoć je poopila i imala histeriju. Ima pravo da se brani kada joj spominju brata. Verovatno se napolju nešto zna pa je stiglo ovako pitanje - rekao je Terza.

- Možda je udarao, ne znam stvarno. Ima jaka poznanastva i ljudi ga poštuju. Ona uvleči njenog brata u rijaliti. Ne bih rekao da je mali miš - rekao je Asmin.

- Kad vidimo kakva je ona i Sita, ko zna kakav je on. Plakala je jer je Sofija sipala Filipu rakiju u usta. Ova k*rva iz Tetova je sve zakuvala. Viktoru nije smeo ništa da kaže koji je plesao sa Sofijom. Njegova devojka koja mu je devojka, k*ravela i sve zavodi. - rekao je Uroš.

- Brini se ti o ćerkici metlo jedna. Osetila si k*rac kad mi se digao kad si se nabijala dupetom - rekao je Terza.

- Ja ga nisam osetila ali predpostavljam. Mala noga, mali - rekla je Aneli.

- Krivi su ti prsti na nogama. Obrij se dole i dođi - rekao je Terza.

- Ispalo je da nikakve drugarice ne postoje, drugarsta i prijateljstva. Aneli je izabrala Sofiju za omiljenu ličnost, povela ju je u hotel. Ti si Aneli povela Sofiju u hotel da dopdđe sebi igrala tako sa Terzom da to nije normalno. Ti više od te noći Sofija nisi trebala reč da porazgovoriš sa Aneli. Jednu reč da ne progovorite. Tebi ako nije ono smetalo.. Aneli je zasmetalo što Filip dobija piće od Sofije, koju toliko poštuje, to uradila. Ona misli da bi njena drugarica imala nešto sa Filipom. Vas dve niste nikakve drugarice. Terza, tvoje i Anelino druženje nikad nije bilo iskreno. Ti Sofija ako ne daješ malo grublju reakciju možemo da smatramo da te boli k*rac za Terzu - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović