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NIŠTA NIJE KAO ŠTO ONA PREDSTAVLJA, PA I TO LEČENJE! Sofija daje mrvice od informacija šta prećutkuje o Mileni Kačavendi: To je bilo pred kraj braka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedno pitanje je promenilo tok večeri!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Sofiju Janićijević koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Tvoj odnos sa Terzom je promenljiv. Kakav je vaš odnos? - pitao je Darko.

- Ja sam njega pitala da li mi radi iza leđa, da bi mi on rekao s kim. Onda je on okrenuo priču kako nejmu odgovara. Dokazala sam da je folirant što se tiče našeg odnosa. On je u svakom trenutku tu negde oko mene. - rekla je Sofija.

- Je l' bi se ti pomirila sa njim? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svakakve uvrede su tu pale, ja sam njega lagala... Svašta nešto se desilo da ne bi bilo normalno da se pomirimo. Ja ne znam. Ja sam najsrećnija sa njim. Meni je stalo do njega. Neka nam je Bog u pomoć. Koliko smo se vređali to je katastrofa - rekla je Sofija.

- Da li se tom parolom vodi i Milena Kačavenda? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- On mi je rekao da mu Milena puni glavu da ne treba da bude sa mnom. Nije realna u komentarisanju bilo koga. U kući niko ne misli da ja blefiram. Neki učesnici, Luka i Vanja, znaju te neke stvari. Ta treča osoba je moćn ai bitna i onda bih ja uvukla sebe i svoju porodicu u problem. Ona bi tek bila u problemu. Ništa nije kao što ona predstavlja i to lečenje. Bilo je to nešto pred kraj braka. Ona zna da ja znam jer sam joj u svađi spomenula neki hit i zanemela je. Dobro zna da znam celu situaciju. Ona zna da sam ja luda ali ne do koje granice. Ja kad Milenu pogledam u oči znam šta ona oseća. Ne verujem da je koristila nedozvoljene supstance - rekla je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović

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