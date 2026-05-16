OBUCI TANGE, OBUJ ŠTIKLE, NAŠMINKAJ SE I IDI U CRIKVENICU! Učenici bez dlake na jeziku, Uroš zakucao Asmina jednim potezom (VIDEO)

Jedno pitanje je promenilo tok večeri!

U toku je emisija ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je naredno pitanje Terzi.

- Kada si shvatio da je Asmin jedan težak blam i rijaliti igrač? - glasilo je pitanje.

- Njegovo ponašanje šta je čovek sebi dozvolio. Nisam nešto komerntarosao jer sam bio dobar sa njim. Izgoreo je zbog procenata i čekao je kapislu da izađe iz odnosa sa Majom. Nejgove čestitke koje su mu stizale od roditelja, možda on to nije verovao, ali sada je shvatio da je dotakao dno - rekao je Terza.

- Da li misliš da će Maja popraviti svoje ponašanje - nastavio je Darko.

- On će ostati s njom do kraja. On nema emociju i nastaviće da se ponižava. Njemu nema izlaza dok Maja ne preseče. Nastaviće da se blamira - rekao je Terza.

- Njihov odnos je začet na nekim užasnim temeljima. Maja svoju osadu ispoljava kroz njega. Asmin je toptalno drugačije zamišljao njihov odnos, dobio je samo ogromna poniženja. Zaneli su ga malo reflektori i njen izgled. Ja kada ih vidim u prolazu, on kao čivava, katastrofa izgedaju. Izvire iz njih nezadovoljstvo. To je Majino lečenje kompleksa - rekla je Vanja Prodanović.

- Nenad mene ne gleda kao neki trofej. Njega ne zanimaju plasmani, ne kompleksira se na procente. Asmin je juče sve rekao, a Boga mi i Maja. Asmin je pokazao da mu je stalo do plasmana. Maja je istakla šta su oni šuškali ispod pokrivača. Opterećeni su u njihovom odnosu sa Stanijom. On će izaći i hvaliti se kako je j Maju Marinković. Opsednut je Filipom Carom, mislim da je on njegov fan, kao što je Maja fan Stanije. Njihova veza je lakrdija - iznela je Teodora.

- Danas smo Asmin i ja pričali, Maja ponavlja iste stvari u ljubavnim odnosima, sve su ista dešavanja. Ona i dan danas nije sigurna u ljubavni odnos. Ona ne treba da ima ovakav odnos, ovo nije ljubav. Sami su svesni da ovo nije ljubav - ispričao je Janjuš.

- Ja da hoću mogu da se pomirim sa Majom. To bi bila super osveta. Maja je sa mom cvetala. Krivo mi je što je propala. Ovo je kataklizma, obostrana blamaža koja nema kraja. Nemaju limit u ponižavanju. Izgustirao je Maju i nije mu više zanimljiva. Maja ga uhodi i progoni. Ona ostaje u odnosu samo da on en bi otišao kod druge, na primer kod Aneli ili Stanije. Samo ga blati i ponižava. Filip Car se sladi napolju. Njihova veza se svodi na s*ksualne odnose, sa njim ni ne gori, dok je sa Stanislavom sve pucalo. Asnim je pokazao neka mu*a zbog procenata. Nervira ga što Stanija dobija pozitivna pitanja. Ko bi hteo da ima ovakvog muškarca pored sebe? Ja mislim da ona njega ni ne gleda kao muškarca, nego kao kera, marionetu. Maja još nije krenuloa sa njenim greb-greb situacijama. On je sramota za muški rod. Ovo je neki novi Asmin, Pasman. Nek obuče štiklice, tangice, nek se našminka pa nek ide u Crikvenicu - objasnio je Uroš.

- Asmin je jedan ker, Leo, ped*rčina, Pasmin.. sve je to Maja pričala za Asmina. Ovde je najponiženiji Asmin, a on mora da trpi. On sada živi svoj san. od kad je ušao sanjao je da ga juri Maja Marinković. Ovaj čovek je spreman na sve i da sve uradi zarad rijalitija. Oni se plaše da raskinu samo zato što su odavali tajne jedno drugom da će sve izaći javno. Oni se plaše jedno drugog. Ovo je Asmin od Šipova. - rekao je Dačo.

