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Maja nagovestila Asminu da ima promene raspoloženja od kako su bili u hotelu, on joj poručio: U PONEDELJAK IDI DA RADIŠ TEST! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su komunikaciju u normalnom smeru.

- Kad si ti ono radio u hotelu? - pitala je Maja.

- Moj ponos je previše jak - rekao je Asmin.

- Kad si beše ono uradio u hotelu? Pričam ti sad u hotelu - nastavila je Maja.

- Koje sam uradio? - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ne može raspoloženje tako brzo - rekla je Maja.

- Ono što sam te prekinuo? - pitao je Asmin.

- Ma nis ti mene prekinuo. Kad sam ti rekla da ne radiš to - rekla je Maja.

- Koje? - pitao je Asmin.

- Nebitno, nećemo o tome - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Završavao u tebe nisam - rekao je Asmin.

- Nije u redu da lažeš. Loše mi je - rekla je Maja.

- Idi na test u ponedeljak - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović

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