Maja nagovestila Asminu da ima promene raspoloženja od kako su bili u hotelu, on joj poručio: U PONEDELJAK IDI DA RADIŠ TEST! (VIDEO)

Au!
Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su komunikaciju u normalnom smeru.
- Kad si ti ono radio u hotelu? - pitala je Maja.
- Moj ponos je previše jak - rekao je Asmin.
- Kad si beše ono uradio u hotelu? Pričam ti sad u hotelu - nastavila je Maja.
- Koje sam uradio? - pitao je Asmin.
- A ne može raspoloženje tako brzo - rekla je Maja.
- Ono što sam te prekinuo? - pitao je Asmin.
- Ma nis ti mene prekinuo. Kad sam ti rekla da ne radiš to - rekla je Maja.
- Koje? - pitao je Asmin.
- Nebitno, nećemo o tome - rekla je Maja.
- Završavao u tebe nisam - rekao je Asmin.
- Nije u redu da lažeš. Loše mi je - rekla je Maja.
- Idi na test u ponedeljak - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović