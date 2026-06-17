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OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Sukob između Bore i Boginje eskaliro, preplavile je emocije pa zaplakala: Ja mnogo patim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Bora Santana i Tanja Stijelja Boginja obnovili su svoju raspravu.

- Dođi malo da te naprskam da ne smrdiš - rekla je Boginja.

- Bolje da te je iz*rkao nego što te je napravio - rekao je Bora.

- Ti si nesrećan u duši - rekla je Boginja.

- Đukiću j*bi samo - rekao je Bora.

- Boginja hoćemo da spavamo? Ostavi ga na miru - pitao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi psihijatrijski slučaj - rekao je Nerio.

- Tek će ga napolju stići sve - rekla je Vanja.

- To je spodoba - rekla je Hana.

- Ja mnogo patim - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da plačeš - rekao je Terza.

- Neka se isplače. Ovo je alkohol momenat - rekla je Vanja P.

- Ti si stena za ovo - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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