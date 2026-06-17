OBEZBEĐENJE NAPRAVILO ŽIVI ZID: Asmin i Maja ponovo u klinču, nastavljaju da ponižavaju jedno drugo! (VIDEO)

Haos!
Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su ušli u sukob gde su jedno drugom sve i svašta rekli.
- Kunem ti se na majku sad ću te poniziti kao nijednu ženu u životu. A zanš kako? Sa ovim svojim k*rcem. Bolje se skloni od mene. Imaš minut, kunem ti se u brata - rekao je Asmin.
- Hoćeš da ideš u izolaciju? - pitala je Maja.
- Za pola sata. Samo se skloni od mene - rekao je Asmin.
- Može kada odeš u izolaciju. Evo ideš u izolaciju, ja ću u kuću - rekla je Maja.
- Skloni se od mene. Nemoj da si mi ikad u životu vuše prišla - rekao je Asmin.
- Uradiću ono što ne želiš da uradim - rekao je Asmin.
- Hajde - rekla je Maja.
- Sad si popušila kurac kod mene. Veruj meni. Nemoj da mi prilaziš do kraja rijalitija. veruj mi da ćeš biti u svingeraju. Praviu grupnjake drugim ženama - rekao je Asmin.
- Prestani tako da se ponašaš - rekla je Maja.
- Je*o mi pas mater u šta guram k*rac - rekao je Asmin.
Autor: Pink.rs