Drama u Eliti! Maja i Alibaba cele noći pravili haos, Janjuš i Vanja doživeli karambol, a Filip priredio novo poniženje Aneli! (VIDEO)

Haos!

Maja Marinković ceo jučerašnji dan se svađala sa Asminom Durdžićem, te mu je sinoć pred žurku očitala lekciju za pamćenje.

- Ko je vas naučio da vi muškarci vređate žene? Gde ste vi tako odrasli da koristite takve reči? Imate sestre, majke, ćerke. Ne znam kako vas nije sramota. U mojoj kući se nikad tako nije razgovaralo. Svi su nećija deca - rekla je Maja.

Sandra Todić i Anastasija Brčić napustile su žurku u jednom momentu kako bi prokomentarisale Hanu Duvnjak i Neria Ružanja.

- Ona ti je kretenka jedna, crkotina. Opasna mentolka i ne znam šta još da kažem za tu mentolku - rekla je Sandra.

- Ti pričaš meni, a ja je znam. Meni prijateljica Helena nikada nije dala da se družim sa Hanom - rekla je Anastasija.

Za sinoćnu atmosferu u kazinu zadužena je pevačica Milica Jokić i njen kolega Igor Mitrović, a kako je izgledao deo žurke pogledajte OVDE.

Nakon što su se Maja Marinković i Asmin Durdžić posvađali, vrlo brzo je došlo do pomirenja obzirom da nisu dugo izdržali jedno bez drugog.

- Ja sam ti rekao da odlučiš da li ćeš živeti sa mnom ili nećeš - rekao je Asmin.

- Ne, ti si rekao da ja tebe ne zanimam kada izađeš - rekla je Maja.

Asmin Durdžić ponovo je pokazao da Maja Marinković može da ga obrne oko malog prsta, te je priznao da će joj iskeširati stan.

- Ka dođeš kod mene u moj stan, Beograd na vodi, napravim ti večeru. Ja ću da kupim stan u kešu na tvoje ime - rekao je Asmin.

Stanija Dobrojević, Dačo Vrijević i Sofija Janićijević ugovorili su izlazak odmah napuštanja Elite 9, ali su se prvo ismejali na račun tuđeg novca.

- Žao mi je što mu nisam uzela više za svu ovu bruku i sramotu - rekla je Stanija.

- Ja kažem žao mi porodice, ma žao mi što nisam uzela veći honorar - rekla je Sofija.

Sara Stojanović, Filip Đukić i Jovana Cvijanović upustili su se u razgovor van žurke kada je Ivan žestoko oblatio Murata.

- Kako možeš normalno da pričaš sa ovim? Ovo su dva govneta i foliranta - pitao je Ivan Filipa.

Luka Vujović došao je u kazino kako bi počastio svoje cimere sa pivom povodom šestomesečnice sa Anitom Stanojlović, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Sandra Todić, Anastasija Brčić i Marko Janjušević Janjuš, sedeli su na klipici i komentarisali kako je Boginja prosula gutljaj Anastasijinog piva i Daču Virijevića.

- Ti da si normalnija ti bi bila najbolja pi*ka. Ja bih se smuvao sa tobom - rekao je Ivan.

Dok je žurka u toku, Luka Vujović i Dušica Đokić ušli su u raspravu, a kako je to izgledalo možete pogledati OVDE.

Terza je u vidno alkoholisanom stanju izašao napolje, a moglo se primetiti da jedva održava ravnotežu na nogama, zbog čega se odmah posvađao sa Sofijom.

Pogledajte detaljnije klikom OVDE.

Aneli Ahmić je jedna dočekala da joj Filip Đukić priđe u kazinu, zbog čega se opet ponizila, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su ušli u raspravu kada su ušli u Belu kuću, te se drama nastavila.

- Znaš kome ti možeš da praviš veštačke frke? Nema pušenja - rekla je Maja.

Nakon što je Toša ušao na imanje Bele kuće, Tanja Stijelja Boginja i Jovana Cvijanović zaposele su robota Toše kako bi im poklonio nešto slatko, nakon čega su one zajedno sa Jovanom Tomić Matorom zanjihali kukovima uz Teodoru Džehverović i Justina Biebera.

Kako je to igledalo pogledajte OVDE.

Atmosfera na žurki dostigla je vrhunac kada je Toša pred učesnike postavio poseban izazov za nagradu su morali da pokažu timski duh i zajedno zaplešu.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Dok su ostali učesnici uživali u žurki, Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su dospeli u centar pažnje.

Vanja Živić vikala je po celom dvorištu nakon što ju je Janjuš zalio pivom, a ona njega gađala pastom.

Nakon drame između Marka Janjuševića Janjuša i Vanje Živić, on se osamio i počeo da jadikuje nad svojom Fendi majicom.

Anastasija Brčić raspala se na komade zbog svih haosa koje je imala sa Borom Santanom, pa se obratila svojoj porodici, posebno ocu za kog je posebo vezana, a detaljnije pogledajte OVDE.

Dok je žurka i dalje u toku, Sara Stojanović zamerila je Muratu što je dao novac svojoj bivšoj devojci Anastasiji Brčić.

- Kako si pokvarena. Tražiš od mog dečka pare. Zar ne vidiš da je zauzet? - vikala je Sara.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob.

- Je l' ti cilj da me uništiš? - pitala je Maja.

- Nije mi cilj. Cilj mi je bio da te volim i da budeš voljena. Ne želim da budem više sa tobom u vezi. Mnogo si me razočarala, kao niko nikada - rekao je Asmin.

Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić nastavili su svoju svađu, prilikom čega je došlo do skandaloznih uvreda.

- Izađi iz opanaka pa onda uđi u Fendi - rekla je Vanja.

Bora Santana i Tanja Stijelja Boginja pono su jedva dočekali da se posvađaju i jedno drugom izgovore teške reči.

- Dođi malo da te naprskam da ne smrdiš - rekla je Boginja.

Dušica Đokić i Filip Đukić ponovo su privukli pažnju nakon što su primećeni u pokušaju da se udalje od glavnog dela imanja u potrazi za mestom gde bi mogli da budu sami, van pogleda kamera i znatiželjnih pogleda.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su dospeli u epicentar dešavanja kada se desio još jedan pad u njihovoj vezi.

- Lezi spavaj. Je*o me dan kad sam te upoznao bolesnice. Idi radi bre šta hoćeš, boli me k*rac - rekao je Viktor.

Autor: N.P.