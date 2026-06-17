Imaš dovoljno svojih problema, pusti mene: Filip nakon vrele noći s Dušicom bljuje vatru na Aneli kao nenormalan! (VIDEO)

Žestok na jeziku!
Aneli Ahmić pozvala je Uroša Stanića da posprda Filipa Đukića zbog afere s Dušicom Đokić, zbog čega se on naljutio i zapušio joj usta.
- Uroše, pričaj malo šta su radili - rekla je Aneli.
- Ti imaš malo ozbiljnije stvari da pričaš, pusti ti mene - rekao je Filip.
- Meni je to smešno, šta je problem? Dovešću ti posle pet komentatora da te komentarišemo - rekla je Aneli.
- Boli me k*ta. Mene ne privlači kad me neko odbija - rekao je Filip.
- Ti si od mene odbijen, pa si odbijen - rekla je Aneli.
Autor: N.P.