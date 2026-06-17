Ne možeš tako da pričaš večeras: Maja ponovo počela Alibabi da lupa zabrane, on neće da je čuje! (VIDEO)

Osvestio se!
Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon gostovanja u radio-emisiji osamili su se ispred rehaba da popričaju, kada je ona počela da mu lupa nove zabrane.
- Ja tebe da ne volim, ne bih radio te stvari. Ja ne krijem da te volim, ne mogu bez tebe, ali ću na silu da odem - rekao je Alibaba.
- Nećeš - rekla je Maja.
- Napravi mi kafu i donesi mi guaranu - rekao je Alibaba.
- Ne možeš ovako da pričaš večeras - rekla je Maja.
- Idi donesi mi kafu - rekao je Alibaba.
- Može ukoliko se zakuneš da ćeš me večeras braniti. Kakvo odvajanje? Je l' ti misliš da sa mnom to može - rekla je Maja.
- Vidim da može - rekao je Alibaba.
- Ja neću da idem večeras - rekla je Maja.
- Od čega ti misliš da ja živim napolju? Radiš protiv mojih honorara - rekla je Maja.
Autor: N.P.