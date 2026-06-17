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Tenzija na vrhuncu: Maja lupila Asminu nove zabrane, on na granici da izgubi razum (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su ušli u raspravu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema pušenja - rekla je Maja.

- Znaš kome ti možeš da praviš veštačke frke? Nema pušenja - rekla je Maja.

- Stvarno si preterala. Nemam reči za tebe - rekla je Maja.

- Ja sam legla da spavam, ti mene uznemiravaš. Ti si me budio. Alkohol nećeš piti jer sam ga ja platila - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja pivo nisam popio sve dok nisam ovde došao - rekao je Asmin.

- Ti mene provociraš za masku - rekla je Maja.

- Ovo ti je bio pečat za sve - rekao je Asmin.

- Bolje me ne provociraj dalje - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović

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