Tenzija na vrhuncu: Maja lupila Asminu nove zabrane, on na granici da izgubi razum (VIDEO)

Drama!
Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su ušli u raspravu.
- Nema pušenja - rekla je Maja.
- Znaš kome ti možeš da praviš veštačke frke? Nema pušenja - rekla je Maja.
- Stvarno si preterala. Nemam reči za tebe - rekla je Maja.
- Ja sam legla da spavam, ti mene uznemiravaš. Ti si me budio. Alkohol nećeš piti jer sam ga ja platila - rekla je Maja.
- Ja pivo nisam popio sve dok nisam ovde došao - rekao je Asmin.
- Ti mene provociraš za masku - rekla je Maja.
- Ovo ti je bio pečat za sve - rekao je Asmin.
- Bolje me ne provociraj dalje - rekla je Maja.
Autor: Teodora Mladenović