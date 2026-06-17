ODRŽALA MU LEKCIJU! Maja Asminu drži bukvicu kako muškarac treba da se ponaša: Ko je vas naučio da vi muškarci vređate žene? (VIDEO)

Drama!
Maja Marinković je nastavila da se svađa sa Asminom Durdžićem, te mu je odrćala lekciju.
- Ko je vas naučio da vi muškarci vređate žene? Gde ste vi tako odrasli da koristite takve reči? Imate sestre, majke, ćerke. Ne znam kako vas nije sramota. U mojoj kući se nikad tako nije razgovaralo. Svi su nećija deca - rekla je Maja.
- Zreli muškaci koji imaju oformljene porodice, šta ste vi umislili? Sramota. I onda se to zove muškim rodom. Hladno mi je, ajde u kuću - nastavila je Maja.
- Idi - rekao je Asmin.
- Eto kakav si ti. Sramota. Gospode bože. Znaš šta sam zaključila? Društevene mreže su izobličile svet. Tu ima i govora mržnje, zbog takvih stvari se gase mreže- rekla je Maja.
- Pazi da se tvoje društvene mreže ne ugase - rekao je Asmin.
- Moje su liste ko suza. Nekad je bila karakterna osobina muškarca da štiti ii brani ženu, a sad je karakterna osobina da vređa žene - rekla je Maja.
- Nekada su žene same znale da spreme da jedu - rekao je Asmin.
- Mene nije imao ko da nauči. Ja sam žensko dete i gledao me je kao princezu - rekla je Maja.
- Meni nijedna žena nije budila ono što mi ti budiš - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović