Daću mu Noru, ali samo u mom prisustvu: Aneli konačno donela odluku da sklopi dogovor s Alibabom, Maji se ovo neće dopasti! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su ugostili Aneli Ahmić koja je progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Aneli, rekao je Alibaba da će ti dati punomoćje - rekao je Bora.

- Čula sam, hvala mu na tome samo ćemo videti koliko će ga držati - rekla je Aneli.

- Da li ćeš mu dati da vidi dete? - upitao je Bora.

- Ukoliko dođu ona i mama na finale, videćemo da svi popričamo i da napravimo neki sastanak. Ja njemu neću uskraćivati da viđa dete ukoliko bude to želeo - rekla je Aneli.

- Da li ona zna Asmina? - upitao je Filip.

- Sve Nora pamti zna, ponaša se kao odrasla devojka. Poslednji put je rekla da ne želi da ga vidi. Ona je čekala da je tata pozove i ja sam je pripremila, ali nije on pozvao. Ja sam za to uvek, ali dok ne vidim svojim očima onda ne verujem. Daću mu dete, ali ja moram biti tu. Samo on i ja, ni Maja, ni moj dečko kao ni Grofica. Ja sam majka tom detetu i ona mora da zna da sam tu - rekla je Aneli.

- Šta se dešava sa Filipom? - upitao je Bora.

- Ništa, ta priča me više ne zanima. Mislila sam da je manje kvaran i da je dobar dečko, ali uopšte nije. Ja imam pravo da tebi postavljam pitanja koliko i ti meni, ko je on meni da mi postavlja pitanja? Zašto si došao jutros i tražio da legneš pored mene - rekla je Aneli.

- Da li si rekla da više nikad nećemo imati? - upitao je Filip.

- Jesam, ali odakle ti ideja da dolaziš da me budiš u 7 ujutru? Ja tebi ništa ne prebacujem, gledam te kao ženu. Ti si prodavao šuplju priču da si zaljubljen, ko te j*be - rekla je Aneli.

Autor: N.P.