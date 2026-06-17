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Ti si odlepila: Filip uspešno navukao Aneli da mu priredi ljubomornu scenu, ona se pravda kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Filip Đukić počeo je da razgovara sa Aneli Ahmić o njihovom odnosu kada je pokušao iz nje da izvuče kako se trenutno oseća, ali ona nije želela da mu pokaže svoje emocije.

- Kako bih volela da mi neko napravi kompilaciju Filipovih pijanih blamova sa ženama - rekla je Aneli.

- Koliko si ti odlepila - rekao je Filip.

- Ti mene ne zanimaš, idi kod Dušice - rekla je Aneli.

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- Je l' ti misliš da ja imam 15 godina? Ja samo pričam šta vidim, a to je da si odlepila - rekao je Filip.

- Ti to vidiš već tri meseca - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim, a ti nikad to ne priznaješ - rekao je Filip.

- Ohladila sam se. Imam pravo da te sprdam i do kraja ću. Ja kad se sprdam boli me d*pe - rekla je Aneli.

- Kad sam ja tebi nešto zamerio? - upitao je Filip.

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- Ja ništa nisam radila ni sa kim. Kaži šta sam radila - rekla je Aneli.

- Nisam ja budala - rekao je on.

- Ti si blamčina i ne interesuješ me kao muškarac - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dođi sekund da vidim nešto - rekao je Filip.

- Ne, eno ti tamo adresa i idi trezni se - rekla je Aneli.

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- Ja ću sigurno istetovirati A na kvadrat - rekao je Filip.

Autor: N.P.

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