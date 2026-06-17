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Imala sam pravo da se nadam: Aneli konačno prevalila preko jezika i priznala da je očekivala vezu s Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nadala se da će Filip promeniti stav!

Filip Đukić i Aneli Ahmić nastavili su razgovor o svom odnosu kada mu je ona priznala da se nadala da će on promeniti svoj stav i ozvaničiti vezu s njom.

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- Ti mene nikad nisi zagrlio u emisiji ili nešto - rekla je Aneli.

- Sad ti i to smeta? - upitao je Filip.

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- To mi je uvek smetalo. Uvek sam ja pokretala sve - rekla je Aneli.

- Ja sam ti već rekao da sam ja prošao u životu neke stvari i da nikad neću trčati za devojkom - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trčati za devojkom? - upitala je Aneli.

- Pa je l' si me odjavila u petak? - upitao je Filip.

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- To je zbog tvog stava da nećeš biti sa mnom u vezi - rekla je Aneli.

- Ti si to znala od početka - rekao je Filip.

- Imala sam pravo da se nadam da ćeš promeniti stav - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi kako si kvarna i perfidna - rekao je Filip.

- Ti si najviše vremena provodio sa mnom samo zato što ja umem da se podvučem u kožu i pričam, a druge su bile mutave - rekla je Aneli.

Autor: N.P.

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