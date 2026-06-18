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ONA JE TOLIKO ŽELELA DA BUDE JA! Stanija smatra da Maju treba da stigne karma, pa je demolirala: Ona je polupana iznutra (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Staniju Dobrojević.

- Svojom pojavom si sve stavila na svoje mesto. Poslala si Maju na samo dno gde i pripada. Sada zajedno tonu sve dublje i dublje - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Između njih situacija je sve gora i gora. Ona je tolik želela da bude ja, da me zgazi, da mene ponizi u unizi kao ženu. Karma i kazna tek treba da joj stigne za sve što je uradila. Na kraju uništava sebe. Ona je polupana, nema veze to sa Asminom. Još veći sukob je nastao nakon mog hipotetičkog pitanja. Asmin je imao partnerku koja je želela da reši problem, a sada ima partnerku koja mu sve to brani. Asmin je to želeo. - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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