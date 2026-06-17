TI DA SI NORMALNIJA JA BIH SE SMUVAO SA TOBOM: Ivan priznao da mu se Anastasija dopada, ona ga oduvala! (VIDEO)

Drama!

Sandra Todić, Anastasija Brčić i Marko Janjušević Janjuš, sedeli su na klipici i komentarisali kako je Boginja prosula gutljaj Anastasijinog piva i Daču Virijevića.

- To je duša od čoveka - rekao je Janjuš.

- Jeste - rekla je Sandra.

- Mali je simpatičan - rekao je Janjuš.

- Jeste, svima misli dobro - rekla je Sandra.

- Generalno ima dobru dušu - rekao je Janjuš.

- Ni sa kim se ne svađa - rekla je Sandra.

- Ti da si normalnija ti bi bila najbolja pi*ka. Ja bih se smuvao sa tobom - rekao je Ivan.

- Evo ja se ne bih smuvala sa tobom - rekla je Anastasija.

- Ovde ti je bivša devojka majmune - rekla je Sandra.

Autor: Teodora Mladenović