Pukla tikva! Asmin poručio Maji da mu je ona od danas NAJVEĆI NEPRIJATELJ, ona ga oduvala: Nemoj samo da mi se izvinjavaš! (VIDEO)

Drama u dvorištu!

Maja Marinković sedela je ispod trema, te se tom prilikom posvađala sa Asminom Durdžićem.

- Ko da mene boli uvo i za njega i za nju, ja sam s njom na sudu, pa nisam im ja ovi poltroni. Ja nisam potkupljiva osoba, ja ne pričam ono što neko hoće da čuje, ja nisam ovi potrčci, pričam ono što ja mislim - rekla je Maja.

- Ti ne poštuješ nekoga ko ti želi dobro, ti si jedna obična budaletina! Ti si rekla da ja ne želim da spustim loptu i da neću da vidim Noru - rekao je Asmin.

- Nemoj da lažeš! Mene nemoj da hvataš na ovu galamu - rekla je Maja.

- Ti si meni od danas najveći neprijatelj! Ne, ti si odj*bana, nisi znala šta se dešava - rekao je Asmin.

- Aham, da, samo nemoj da mi se izvinjavaš za par sati - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić