AKTUELNO

Zadruga

Pukla tikva! Asmin poručio Maji da mu je ona od danas NAJVEĆI NEPRIJATELJ, ona ga oduvala: Nemoj samo da mi se izvinjavaš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u dvorištu!

Maja Marinković sedela je ispod trema, te se tom prilikom posvađala sa Asminom Durdžićem.

- Ko da mene boli uvo i za njega i za nju, ja sam s njom na sudu, pa nisam im ja ovi poltroni. Ja nisam potkupljiva osoba, ja ne pričam ono što neko hoće da čuje, ja nisam ovi potrčci, pričam ono što ja mislim - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne poštuješ nekoga ko ti želi dobro, ti si jedna obična budaletina! Ti si rekla da ja ne želim da spustim loptu i da neću da vidim Noru - rekao je Asmin.

- Nemoj da lažeš! Mene nemoj da hvataš na ovu galamu - rekla je Maja.

- Ti si meni od danas najveći neprijatelj! Ne, ti si odj*bana, nisi znala šta se dešava - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aham, da, samo nemoj da mi se izvinjavaš za par sati - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Tenzija raste! Alibaba uleteo u razgovor Aneli i Toše, ona odmah pobegla (VIDEO)

Zadruga

Pljušte provokacije: Ivan i Matora iskoristili Tošu da potkače Alibabu i njegove razbojnike! Tomićeva nikad žešće razvezala jezik (VIDEO)

Domaći

Ne zanimaš me, baci burmu: Jeleni preko glave Ivana Marinkovića, brutalno ga oduvala zbog Uroša! (VIDEO)

Zadruga

Puče tikva: Uroš napravio Maji haos zbog druženja s Alibabom, ona ga oduvala! (VIDEO)

Domaći

Izgoreo od ljubomore! Terza napao Minu, ona ga oduvala s pola snage: hoćeš da me ljubiš, a ja to neću (VIDEO)

Zadruga

Saga ne prestaje! Asmin ponovo došao do Aneli, ona mu ponudila Norinu flašicu, on je ODBIO zbog Luke (VIDEO)