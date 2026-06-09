Ne prestaju da provociraju: Anastasija pokrala Boru, Boginja mu se nakačila na kičmu u duetu sa njom! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Anastasija Brčić pokrala je Boru Santanu i to mu bez paroda priznala, a u haosu joj se pridružila i drugarica Tanja Boginja koja je iz čista mira provocirala Santanu sa njom, ali je danas ostao imun na sve što su radile.

- Ja sam uzela da platim svoje dugove - rekla je Anastasija.

- Moj parama? - pitao je Santana.

- Ko kaže da nema para kad je firma mnogo jaka? - pevala je Boginja.

- Boginja, kakve ti veze sa mnom imaš to te pitam najozbiljnije? Uživaj - pričao je Bora.

- Večeras kupim pare za sve što si mi napravio, to je reket - rekla je Anastasija.

- To na tatu radiš reket. Uzmite, boli me k*rac za pare i sve - dodao je Bora.

- Sad će nama da počne da krade - rekla je Boginja.

- Samo da objasnim da sam ovo ja uzela lično za sebe i da ne radiš nešto drugima - pričala je Anastasija.

Autor: A. Nikolić