Sa 50 godina je najveći žesnki blam: Stanija obrisala patos s Kačavendom, pa joj zapušila usta kad je pokušala da se opere od afere sa Anđelom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Staniju Dobrojević.

Da li si svesna da si otkrila sva lica, kakvi su to ljudi?

- Obrnula sam ih naopačke i gledaoci su me zato ostavili. Skinula sam sve maske glavnim akterima. Milena je očigledno u svemu bila lažna. Ona se u 50 godina izblamirala najviše, kad sam ulazila bila je najveći ženski blam. Držala sam joj žensku stranu dok se nije pustio klip. U subotu odem na radio, da se onako obukla i okrenula mi d*pe. Samo sam otišla iz radija. Ja u trenutku izgorim, ali me ne drži dugo. Asminu i Maji sam otkrila lica. Ivan je rekao da je ona j*bačica. Asmina je pojeo rijaliti. Marinković je kao p*ka spustio loptu. Asmin meni šapne u Majamiju jer ne sme da pravi haos, znam ja njega. Povezivanje Sofije i Viktora, to su svi prećutali. Moja majka samo Osmačića voli - rekla je Stanija.

- Slažem se. Prvo je bila situacija Anita i Luka, posle je bila situacija sa Filipom, nikad ga nisam videla takvog. Mina i Viktor su bili najskladniji par ikad. Aneli je prišla Asminu takođe. Glavni akteri su se svakako pokazali odmah. Aneli je ptošla kod Asmina da prizna da je ona ne znam šta, a Maja je odmah uleela u vezu. Kao da i iz inata imaju odnose - rekla je Teodora.

- Ona je skinula samo masku sebi i Aneli - rekao je Ivan.

- Ja nisam mišljenje promenila do trenutka našeg sukoba. Kako si kad si ušla rekla da je potrebno da je samo Anđelo čist, a nisi znala za priču emne i Anđela. Kad si me prvi put pitala to je bilo pre diskoteke. Ti si rekla da sam bez bubice priznala da sam imala nešto sa Anđelom, a to nije istina. Kad te Maja nazvala babom ja sam skočila - rekla je Milena.

- Ispalo je da si bila lažna i da si dupljak, a ti si počela da me imitiraš - rekla je Stanija.

- Pravdaš se i sa njom spuštaš loptu jer si provalila. Ti si je vređala i sada Dača kriv - rekao ej Janjuš.

- Prvi si skočio kad je Stanija ušla. Ti si najsujetniji u ovoj kući. Slagala si da sam ti priznala da sam imala nešto sa Anđelom - rekla je Milena.

- Nisam slagala, ali neka bude tako. Napolju je izašlo da si imala aferu sa dva Elitara. Vijugica nije prvo shvatila da je drugi Anđelo, a za Janjuša je sve izašlo - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić