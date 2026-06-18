Trese se Bela kuća: Stanija isponižavala Anitu preko Tamare PR, Anđelo burtalno zaratio sa Lukom, haos na sve strane! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

Tamara ništa nije napravila za tebe napoju, već samo priča o tebi, šta bi ti rekla na to?

- Može da radi šta hoće. Ja njoj verujem sto posto. Ona će mene odbraniti napolju koliko god može - rekla je Anita.

- Sad kad izađeš napolje bićeš mnogo veća zvezda, jer se seti kakva sam bila ja kad sam imala PR. Jedan hornorar nedeljno naravno da opravdava da je iznea sve o Anđelu i sahranila ga. Ja ovoj velikoj zvezdi čestitam i mojoj PR, a ja sam sad fikus - rekla je Stanija.

- Ironična je. Znam da me brani bez ijednog dinara. Ja sam pobedila bez PR-a - rekla je Stanija.

- Stanija je bila ironična. Šta ima ona da napada oči o Anđelu. Stanija je rekla da nikad nije gledala njene svađe sa Anđelom, odakle onda zna da je Taša sahranila - rekao je Luka.

- Ja sam samo videla najlepšu moguću poruku napolju od Anđela kad je raskidao - rekla je Stanija.

- Jedini demant je što si ti meni tražila da se pomiriš sa mnom - rekao je Anđelo.

- Evo jeste, ali ne želimo temu s tobom. Rekla je da te voli i dalje - rekao je Luka.

- Ona ne zna da voli. Do kraja života kad me budete provlačili dobićerte povratnu. idite svojim putem, daj Bože da me nikad ne spomenete - rekao je Anđelo.

- Što je uzimaš usta - rekao je Luka.

- Ja sam od nje dobio flašu vina u hotelu - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić