ONA JE LAŽNA FEMINISTKINJA: Dačo misli da je Kačavendi jedini fokus Stanija i da ima cilj da je SROZA: ONA BI DA JE GAZI DO KRAJA (VIDEO)

Razvezao jezik!

Dača Virijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o Mileni Kačavendi.

- Milena juče govori da joj pominjemo majčin grob, a ona sama pominje - kazao je Terza.

- Ja ne mogu da verujem da se ona zaklela u majčin grob i slagala. Ajde da je i mađa, pa ne zna šta priča, ali ono kako se ona ponaša... - kazao je Dača.

- Žena nije normalna - dodao je Terza.

- Ona sad gazi Staniju, želi skroz da je uništi. Ona je lažna feministkinja. Isto kao i za Hanu, kao da je kriva devojka jer je nju Nerio prevario. Ona bi da gazi Staniju do kraja. Ostavila je po strani svađe sa Asminom i Anđelom, jer se fokusirala na Staniju. Koliko ona daleko ide da izmišlja da govori da sam ja dao Sofiji pet stotina evra, a Ivanu je rekla da joj je moj tata davao pare, kakva lažovčina, to je strašno - kazao je Dača.

Autor: S.Z.