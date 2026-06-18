ZAREŽALI JEDNO NA DRUGO: Sukob bivših se nastavlja, ispljunuli sve i svašta jedno drugom u lice! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović dala je reč Staniji Dobrojević.

- Asmina jako dobro poznajem. Provela sam sa njim 24h na telefonu. Aneli sa njim ne zna taktički - rekla je Stanija.

- Ne znam šta hoće ovi gledaoci od mene. Provocira me - rekla je Aneli.

- Nemoćna si u svojim laživa i upetljala si se. Hoću da dovedeš Noru - rekao je Asmin.

- Zašto Asminu obećavaš nešto što znaš da nećeš ispuniti? - glasilo je naredno pitanje.

- Ti si htela sa mnom da pričaš u četiri oka na podeli budžeta. Ja sam rekao da ne želim - rekao je Asmin.

- Je l' vredno ono malo s*ksa sa Majom. Zeznuo si se što nisi ostao kao gospodin sa Stanijom - glasilo je pitanje.

- Ja nisam sa Majon u vezi zbog s*ksa. Ja sam kod ove bio pokretni bankomat - rekao je Asmin.

- Ja sam bila totalno luda u utorak. Imam svoje prebačaje. Mislim da sam preterala i nakon toga je usledio haos - rekla je Maja.

- Ja sam srećan što se menja - rekao je Asmin.

- Dobro se na*ebi, da Bog da ti preselo - rekla je Stanija.

- Žena odlepila načisto. Ovo treba da se zapiše u knjigu - rekla je Maja.

- Ne bih da odgovaram na ovaj plan. Ja sa svojom devojom vodim ljubav - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović