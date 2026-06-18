NE ZNAM PO ČEMU JE ONA OSTVARENA, NEMA GDE DA SPAVA: Puklo Minino i Borino prijateljstvo nakon 10 godina, počeli da iznose prljav veš zbog Viktora! (VIDEO)

Neočekivani obrt pred svima!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Minu Vrbaški.

- Da li si videla Anitu kako je uhvatila Luku na trudnoću pa si i ti htela Viktora? - glasilo je pitanje.

- Nadala sam se da sam trudna, ali nisam nikog hvatala na trudnoću. Nekoliko dana mi je kasnilo. Kad bih videla da je pozitivan terst ne znam šta bi se u meni probudilo - rekla je Mina.

- Mislio sam da je sve ispucala, pa sam mislio da je to isto na neki način iskoristila. Stavrno joj je kasnilo oko četiri, pet dana. Mislio sam da me hvata na blef - rekao je Viktor.

- Ja sam rekao da Mina nije normalna i da je bolesna šta priča. Meni je deloalo da hoće po svaku cenu da ga vrati. Mislim da se nisu pomirili zbog toga nego zbog drugih stvari. - rekao je Dača.

- Mene je MIna to veče odvela u sobu, ubedila me je, iznela mi je kalendar, računao sam tri meseca u nazad i pokušao sam da nađem neku matematiku. Odveo sam ga sa strane i rekao sam mu: ,,Ova je stvarno turdna''. Ne mislim da je htela da ga uhvati na trudnoću nego da njemu bude u glavi da je ona trudna. Sutradan ste se pomirili - rekao je Ivan.

- Da li je moguće da ti sediš sa Asminom, Majom, Lukom i Anitom? - glasilo je pitanje.

- Ne znam gde sedim sa Majom i Asminom. Što ne bih sedo sa Lukom i Anitom, nismo sde vređali. Dok sam bio u kanalu sa mojom glavom jedino ko je bio tu je bio Luka koji me je smirivao. on je uspeo da me smiri dok drugi nisu ni pokušavali. Sa Asminom i Majom imam korektan odnos - rekao je Viktor.

- Maja i Asmin su prolazili i pitali smo da li može on da sedne u izolaciju. Bili smo svi žestoko na okupu par minuta. - rekao je Luka

- Je l' normalno da te Todićka uhvati za zadnjicu, a da ti ne reaguješ? - glasilo je pitanje.

- Ja se ne sećam toga - rekla je Matora.

- Znam da je pričala da joj se sve više sviđa. To je bilo u utorak dok je igrala i radila zvezu. Ne može to da mi bude provokacija. To za hvatanje ćemo posle - rekla je Dragana.

- Šta ti je Bora kriv da skačeš na njega? - glasilo je pitanje.

- Sve je spremno za rešavanje. - rekao je Viktor.

- Danima me bocka još od prodavnice. mina je smirivala situaciju. Kupija je bila prazna, malo je nešto bilo i to sam prosuo. Jedva čekam da vidim kako će on da reši. Mina me je treći put izdala zbog muškarca. Kad smo napolju moli me pare na zajam, svuda sam je gurao. Ne znam u čemu je ona ostvarena kada nema gde ni da živi - rekao je Bora.

Autor: Teodora Mladenović