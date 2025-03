Rat do istrebljenja: Aleksandra i Milovan ne prestaju da se urnišu, ponovo počeli da iznose prljav veš! (VIDEO)

Nema primirja!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" suočio je Milosavu Pravilović i Aleksandru Nikolić sa Milovanom Minićem, kako bi jedni drugima sasuli u lice sve što su izgovarali iza leđa.

- Ti si mala p*čkica u dušu - rekla je Aleksandra.

- Čitav život ćeš da pamtiš tu p*čkicu - dodao je Milovan.

- Ja ne verujem da su se Uroš i Marijana urotili sa njim, ja u to ne mogu da verujem da su se urotili. To je naše dete i niko ne može da ga uzme, može samo sud. Postoji mogućnosti, ali 99% verujem da Uroš ne bi bio u dogovori sa njim i sa Marijanom. Milovan je jak samo ovde sa vama pojedinim miševima, ali ne napolju. On Marijanu napoljuje, pa kad kažem nešto što mi je govorio on skoči na mene. Tako je meni govorio da će ona da se ubije, a njoj da ja sečem vene. Iste stvari je pričao njoj i meni - pričala je Aleksandra.

- Ti si kod kuće bio jako miran, to je Marijana govorila - dodala je Milosava.

- Znaš šta si ti? Ja sam najbolje nešto što ti se desilo, a ti si moj najveći blam. Dužna sam sugrađanima da se izvinim jer sam dozvolila da budem ljubavnica ovakvom čoveku, a svi znaju ko je Aleksandra Nikolić. Da li misliš da će tebi neko da veruje, spodobo jedna? Ja sam uvek bila transparentna, a ti si uvek skrivao život kao zmija noge - govorila je Aleksandra.

- Kako je njegova žena radila na tom bazenu? - pitao je Stefan Karić.

- Jer je on non stop bio tu - rekla je Aleksandra.

- Ti si bolesna - dodao je Milovan.

- Neka sam najgora, ali moje oči ovakvu patološku lažovčinu nisu videle. On je već izbacio moje slike u vešu, snimke nemam osim sa njim, pa kad je bal nek je maskembal. To je krivično delo. Gledajte i uživajte. Nije mi prijatno da to izađe, ali ako je suđeno pusti svu našu j*bačinu, pa neka gledaju. Ja sam debil što nalazim ovakve slučajeve. Ja ne mogu da verujem da sam ja došla u ovu situaciju i da će on da ide ovako daleko. Ja sam njemu jednom rekla da ću mu zvati ženu i oca, a on je mene udario u kolima dok smo ušli na aerodrom - nastavila je Nikolićeva.

- Nikad je nisam udario, ona je mene gađala stolicom - rekao je on.

- Ti si zvao mog bivšem muža da ga pitaš gde su telefoni, zašto pričaš da su u stanu? Nisi imao vremena - umešala se Milosava.

Autor: A. Nikolić