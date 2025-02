Rat do istrebljenja: Milovan i Milisava nastavljaju da iznose prljavštine jedno o drugom, u sukob se umešala i Aleksandra, pa nastao haos! (VIDEO)

Ori se Bela kuća!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milisavom Pravilović, koja je odgovorila na mnoga pitanja, ali i žestoko zaratila sa Milovanom Minićem, a u sukob se umešala i Aleksandra Nikolić.

- Vi ste rekli: ''Milovan je poslao Aleksandru u Tetovo da bi njegova žena mogla da radi na bazenu'' - rekao je Darko.

- Tako je - rekla je Milosava.

- Laž, ona sama je želela da ide s njom - rekao je Milovan.

- Ajde ćuti, nisi mogao da prodaš svoj smoki ni za 3000. Moram da odam ovo. Radila je jedna mala kod njega, zarađivala je kod njega 20 evra dnevno. On njoj dao 500 evra za rođendan. Pa koja je to radnica da može da ide odmah na more, pa joj daje pare za rođendan?! - upitala je Milosava.

- Laž, ona je dete iz hraniteljske porodice, ja sam joj pomagao - rekao je Milovan.

- Ćuti ti, sram te bilo lažovu jedan - rekla je Milosava.

- Da li ste svoje ćerke nazivali k*rvama i podvodili ih? - upitao je Darko.

- Pa je l' ima neko zdrave svesti, ja bih za svoju decu poginula - rekla je Milosava.

- Šta ćemo sa Aleksandrinim tvrdnjama da ste vi njoj krali pare? - upitao je Darko.

- Molim? Nikad u životu, ona je meni poslala 1000 evra za advokata - rekla je Milosava.

- Zadnje si joj iz kuće uzimala, ostavljala si je bez dinara - rekao je Milovan.

- Ne laži smeće jedno - rekla je Milosava.

- Ona je ta koja je prodavala sve ljude - rekao je Milovan.

Autor: N.P.