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Neka si je doveo, da na moje oči glumiš lažnu sreću: Stanija uživa u haosu Maje i Alibabe, pomutila im mozgove očas posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pljušte peckalice!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković vređa Asmina Durdžića gnusnim uvredama i prozivkama.

- Ja nikada nisam svesno otišao kod druge žene, već me moja žena nepoštovanjem otera kod druge žene. Ja Maju volim i nema potrebe da sumnja da ću otići kod druge žene. Gledam je kako dobro izgleda i ona nema jedan jedini razlog da bude nesigurna u sebe. Maja je problem što se skida u tangice pred svima i hoće da me isprovocira - rekao je Alibaba.

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- Kako ćeš ti Majo izaći sa Mevlidom na kraju? - upitala je Ivana.

- Šta god moja mama sad da kaže, ona nju napolju nikad neće uvrediti - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da bi Asmin deset puta bio gori da je u situaciji kao ja. Mi ovde imamo dve osobe s kojima sam ja bila, zamisli šta bi bilo da oni provociraju. Ja ne mogu neke stvari da prećutim kad se iznerviram. Čak i kad nešto prećutim, on mene čačka - rekla je Maja.

- Neka si je doveo da na moje oči glumiš lažnu sreću. Ona može da priča šta hoće, a bitno je da moj Akica zna da ja njegovu Makicu ne diram. Makica uvek njega skače i ljubi baš na moje oči, a onda dobijem klip i vidim pravo stanje.

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- Ovo je niskobudžetna predstava. Ovo je Majina veza, non stop partner mora nešto da objašnjava i non stop mora da se pravda. Maja nikada nije odgovorila ni na jedno pitanje, a ne znam šta je Asminov cilj i namera - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je svaki dan sve iskreniji, on nju ne može više očima da gleda. Tu postoji neka emocija, to je sigurno. On ovde kroz svaki klip beži od nje malo po malo - rekao je Ivan.

Autor: N.P.

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