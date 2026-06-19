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Alibaba i dalje voli Staniju? Jedan potez ga odao, takmičari Elite šokirani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogao da se suzdrži!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju drugi deo žestoke svađe Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Između ovo dvoje ne postoji emocija, nego kompleks i sujeta. Njih spašavaju svađe sa Aneli i Stanijom jer su jedino tada njih dvoje složni, a kad njih nema onda se njih dvoje takmiče i svađaju. Maja ima taktiku da Asmina napravi monstrumom i navlači je da je udari, tu je isključivo samo takmičanje. Asmin sve u svađi i besu kaže šta ima, a sada je rekao da je mrzi i da će mu platiti sve pare koje je izgubila zbog njega - rekao je Dača.

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- Rekao sam Maji da ako se još jednom desi svađa zbog gluposti, onda ću raskinuti s njom - rekao je Alibaba.

- Kada je Anđelo ustao malopre i branio Staniju, on je ustao i rekao da će braniti Milenu. On želi iz inata da uradi neke stvari samim tim što si rekao da se one same dižu vašom svađom - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja uopšte nisam ljubomorisao Anđelu na Staniju već sam za razliku od njih komentarisao realno. Pošto ne smem da komentarišem, onda više neću ni komentariasti - rekao je Alibaba.

- Ti si prirodno odreagovao, trebao je da kaže: ''Ma boli me uvo'' - rekla je Teodora.

Autor: N.P.

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