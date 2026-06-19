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Tresu se zidovi u Eliti: Mića i Luka brutalno zaratili zbog Aneli, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Sofija Janićijević prenosi Vanji Živić da se Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić svađaju.

- Aneli ne voli apsolutno nikoga. Ona je isti tip kao Maja i bila bi apsolutno sa svakim, to je takav tip. Ovde su svi muškarci u nekim pričama, ona nema s kim da bude - rekao je Alibaba.

- Koji god muškarac da njoj da pristupa, ona bi bila s njim. Ja gledam i sladim se, ona bi i s Lukom bila sada apsolutno. Mi čekamo dete i šest meseci smo zajedno, a ona priča da on nju voli - rekla je Anita.

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- Ovo je smešno sve. Ona je sedela pored mene kada je Janjuš pevao pesmu: ''Čaršija'' i onda je on zamolio da otpeva još jednu pesmu. Ovde njeni bivši se sada peru od nje, a ludi su za njom. Luka je voli i dan danas - rekao je Mića.

- Ti si toliko kvaran, braniš je ovde milom i silom. Mrš bre klošaru, marš u Pab tamo odmah. Pun mi te k*rac više, klošaru jedan. Ovu devojku si zgazio ovde, a braniš k*rvetinu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Klošaru jedan smrdljivi, g*vno jedno me snima krišom. Smeće jedno raspalo - rekao je Mića.

- Ti si toliko kvaran da to nije realno. Ja čekam dete sa Anitom, a ti govoriš da sam opsednut Aneli - rekao je Luka.

Autor: N.P.

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