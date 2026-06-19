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Borba ljutih rivalki: Sandra priznala da je zaljubljena u Neria, Hana doživela pomračenje i udarila na nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Sandra Todić i Anastasija Buđić pljuju Hanu Duvnjak.

- Meni se Nerio sviđa, potrudiću se da ga smuvam do kraja - rekla je Sandra.

- Čovek ima ženu i dete, je l' si bolesna? - upitala je Hana.

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- Boli me k*rac i za ženu i za dete, meni treba on .- rekla je Sandra.

- Trebali ste pustili klip kada mi je na zidiću izjavljivala ljubav, ali ja sam joj rekao da samo volim Hanu. Ako postoji klip gde sam se poljubio sa Sandrom, ja ću sebi odseći k*rac - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nju je Sita nagovorila na sve apsolutno - rekla je Hana.

- Hana je u Dubrovniku deklarisana kao narkomanka, to svi znaju. Nju ljudi izbegavaju jer je čudna, a istina je da joj je mama deklarisana zavisnica. Sandra je nama pričala još u početku da se muvala sa Neriom - rekla je Anastasija.

Autor: N.P.

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