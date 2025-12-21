AKTUELNO

Zadruga

Sudar ljutih rivalki: Teodora preljubnica pokušala da isponižava Anitu, pa udarila na njeno majčinstvo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović. 

- Luka je neko sa kim sam imala sukob i bio si mi najiritantniji kad si bio u odnosu sa ANeli i nazvala sam te Skočkom. Drago mi je što sam upoznala tvoju drugu stranu. Predugo si bio zatvoren i želeo si pažnju, ali eto, vreme će pokazati svoje. JA podržavam svaku vezu ovde, pa nek i ispadne da je fejk. Verujem da može i između vas da bude okej - rekla je Mina.

- Ja mislim da si ti idalje lud za Aneli i mislim da ti je Anita bila treća opcija. Naša relacija je sad okej. Umeš da budeš zanimljiv i da vapiš za pažnjom. Ovo ti je centar sveta. Što se ANite tiče mislim da je sve što sam ja uradila bolje jer ja nemam dete kući. Luka je lud za Aneli mislim da je sve ovo farsa. Anita, dozvolila si mnoge stvari ovde kao majka... Poslaću Anitu - rekla je Teodora.

- ANita, ja vas podržavam i podržavaću dok vidim da je ovako. mogu da ti zamere da si sebi dozvolila kombinacije.Luka, glas tvog oca mi i dan danas odzvanja. Bio si gde si bio, imaš loše stvari, ali zato imaš jako dobre stvari. Mislim da si tu da skočiš uza svakoga, darežljiv si. Poslaću te u IZolaciju da razmisliš dobro o svojim postupcima - rekao je Treza.

Autor: A.Anđić

