SUDAR LJUTIH RIVALKI: Kačavenda i Jakšićka zaratile oko Janjuša, takmiče se koja je prirodnija i lepša (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.
KOja je bolja riba Jakšićka ili Kačavenda?
- Jakšićka je mlađa od Kačavende. Milena za svoje godine izgleda baš dobro - rekao je Janjuš.
- Ja izgledam super, nisam ništa radila na svom telu - rekla je Aleksandra.
- Ja sam skroz prirodna žena, samo imam nosu urađen - rekla je Milena.
- Samo sam dala komentar na konto sebe - rekla je Aleksandra.
- Vrlo si perfidna, meni si odvratna. Pederski i funjarski ne podnosim. Ovo se odnosilo direktno na mene - rekla je Aleksandra.
Autor: A.Anđić