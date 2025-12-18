AKTUELNO

SUDAR LJUTIH RIVALKI: Kačavenda i Jakšićka zaratile oko Janjuša, takmiče se koja je prirodnija i lepša (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

KOja je bolja riba Jakšićka ili Kačavenda?

- Jakšićka je mlađa od Kačavende. Milena za svoje godine izgleda baš dobro - rekao je Janjuš.

- Ja izgledam super, nisam ništa radila na svom telu - rekla je Aleksandra.

- Ja sam skroz prirodna žena, samo imam nosu urađen - rekla je Milena.

- Samo sam dala komentar na konto sebe - rekla je Aleksandra.

- Vrlo si perfidna, meni si odvratna. Pederski i funjarski ne podnosim. Ovo se odnosilo direktno na mene - rekla je Aleksandra.

