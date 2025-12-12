AKTUELNO

Umislila da je iznad svih: Teodora se zbog Bebičine podrške osilila, pa pokušala da isponižava Ivana Marinkovića (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Ivan Marinković pljuje Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić.

- Pogledajte kako mu se vratilo. Ne može da me dotakne nešto od osobe kao što je on. Samo je dovoljno kad ode kući i otvori ovim zubićima staklenu flašu. Iz ovog rijalitija će otići kući i njegov život je Tv, gledanje fubala, tiketi i otvaranje piva. Sve im se vraća u životu - rekla je Teodora.

- Sve sam rekao na klipu, ništa se nije desilo - rekao je Ivan.

- Ovo je njegova nemoć i bes koju pokazuje jer Teodora i ja komuniciramo - rekao je Bebica.

- Ja ih okrećem ovde kako ja hoću. On je Aneli rekao da neće pričati ako se pomiri. Ljubomoran je i sujetan - rekla je Teodora.

- Čovek koji je ustajao sa najviše samopouzdanja, a najveće je smeće i odron. Ljudi nju uhode po kući i gledaju gde gleda. Način na koji se ophode prema njoj kad smo zajedno je sad drugačiji. Svi mogu da budu protiv mene, ali niko ne može da mi promeni mišljenje. Najviše me nervira licemerstvo u kući - rekao je Bebica.

- Generalno je to Ivanovo mišljenje. Ja sam o Teodori mišljenje rekla i nemam potrebu da ga iznosim ponovo - rekla je Matora.

- On će uvek ljudima želeti zlo. To je najveće zlo i ljudski odron. Nemojte da se čudite kad vam Ivan utera ku*ac. Bog sve gleda, što ne želiš drugima, ne radi ni sebi - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

