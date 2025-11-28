SUDAR TITANA! Maja i Anita oči u oči: Marinkovićeva bez zadrške udarila na Anitinu drugaricu, Asmin izneo svoja saznanja (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anita Stojlović ogovara Aneli Ahmić i Situ Ahmić i ismeva njihov fizički izgled pre operacija.

- Mene Anitino mišljenje ne zanima. Ona je pravila fejk svadbu, a mi smo fejk ovde. Ona je bila u odnosu sa ženom, fejk. Ja se nisam udala za ženu i nisam radila neke stavri koje je ona radila. Ne pada mi na pamet da joj skačem za vrat. Ja svoje mišljenje o Aniti imam i neću ga promeniti nikad. Ona je laka žena i devojka iz šestice, prisetimo se. Ne može ona da govori da smo moja sestra i ja štajgare. Ne može odelo promeniti čoveka. To što više ne oblači miniće nego odela ne znači da nije provincijska pro*uknjača - rekla je Aneli.

- Ovde se odnosilo na to da Hanina majka izgleda kao svaka normalana žena koja nema para da ulaže u fizički izgled. Svako ima pravo da kaže, a na meni je da pokažem da li ću se vratiti na to ranije. Okej je da se lopta između Maje i nje spusti, ali nije okej da se smeškaju. Meni to nije normalno! - rekla je Anita.

- Kako ona može to reći njih dve se ne odvajaju - skočila je Aneli.

- Nas dve nikad nismo imale raspravu, samo sam u tom trenutku stala na Matorinu stranu i mislim da je to ispravno. Smatram da je ona tad bila sa njom iz koristi! - vikala je Mina.

- Kada se Anita na dan svadbo dopisivala sa Mateom, Mina je to iznela - počela je Maja.

- Ja sam vas spojila iako ste na sudu - rekla je Anita.

- Ja sam ih sve spasila! Ispada da niko ni sa kim ne može da se druži - rekla je Mina.

- Ovde se ne možemo nas dve uporediti - dodala je Aneli.

- Namagarčena sam svake sezone. Ja nikome ne ostajem dužna, ali ne diram prva! - rekla je Mina.

- Ja onima koji menjaju svake godine stavove i fanaticima ne pridajem pažnju - rekla je Maja.

- Alo, ne spominji mi Tamaru da ti ne bih - rekla je Anita.

- Fanatik! Proganjala je boivšeg farjera, udala se za Matoru... - rekla je Maja.

- Uvredila si moju najbolju drugaricu, rekla si da je fanatik - rekla je Anita.

- Bila je Stanijin i Rijaldin PR - rekla je Maja.

- Bila je Stanijin samo, bile su drugarice 14 godina - rekla je Anita.

- Meni je Stanijina drugarica napravila problem sa nekim menadžerom u Beogradu - rekao je Asmin.

- Fanatik lepo sam rekla! - rekla je Maja.

- Tamara je zvala da je povučem neke ljude. Ja sam rešio Tamari problem jer je tražila Stanija - rekao je Asmin.

- Stanija i ja smo imale svađicu na Elitoviziji. Tamara je zvala Staniju da stopira Nenu, a onda je Tamara okačila sliku USB. Videle smo se sve tri kasnije- rekla je Anita.

