Gledaju se kao dva neprijatelja: Asmin shvatio da nema ništa od Teodore i Filipa, odmah preneo Bebici saznanja (VIDEO)

Drug Teodore Delić, Dačo Virijević došao je kod uplakanog Nenada Macnovića Bebice kako bi ga utešio i pomogao mu da nastavi dalje.

- Jesam li ja nekad bio loš prema Teodori? - pitao je Bebica.

- Nikada. Psovali ste se, ali i ona je tebe - rekao je Dačo.

- Ja volim Teodoru! Ja bih poginuo i danas za Teodoru - rekao je Bebicu.

- Moraš da pustiš da vidiš da li će da se vrati - rekao je Dačo.

- Jesam li ja ovo zaslužio?- pitao je Bebica.

- Nisi, ali bolje ovo sad da preživiš jer ja kod nje vidim hladnokrvnost - rekao je Dačo.

- Jesi, bio si predobar. Ona i Filip se danas gledaju kao dva neprijatelja. Ona je bezobrazna, što si na dnu - rekao je Asmin.

