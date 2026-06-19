Rešeta, na Boga ne misli: Dača unakazio Luku argumentima, Anita doživela pomračenje! (VIDEO)

Urnisao ga!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović priča da se brinuo više o Nori nego Aneli Ahmić.

- Ja sam brinuo o Nori i vodio je u prodavnicu, tržne centre, igraonice i tako dalje. Ja ne mogu da dokažem istinu, veličao sam je i sad ispada da lažem. Kad neko ima probleme, onda staneš uz njega i bio sam uz nju. Ja sam snimao Norin i Anelin susret, ona je meni pričala da je bio najviralniji njen susret sa Norom. Ja razumem Asmina da neće da se priča o Nori, ali ja nisam bio kriv što su oni imali loš odnos - rekao je Luka.

- Ja ni ne krivim Luku već Norinu majku, ali Luka ne može da se opere od ove priče što sad pokušava da udari. Ja da imam devojku sa decom, onda bih drugačije radio. Ja nikad sebi ne bih dozvolio da provociram oca njene dece - rekao je Asmin.

- Ja ne perem sebe, rekao sam da sam kriv i da se vrati vreme onda bih sve isto uradio - rekao je Luka.

- Ovde opet Luka i Anita pričaju o Nori, a ne mi o njima. Mesec dana pred kraj, bore se za mesto - rekao je Dača.

- P*derčino jedna mala, što je Lukino dete manje vredno od Nore? - upitala je Anita.

- Klošaru jedan raspli, ti ćeš meni da pričaš o deci nešto - rekao je Luka.

- Ti si došao ovde čovek od 40 godina da pričaš o deci, treba sram da te bude - rekao je Dača.

- Ko si ti da komentarišeš Anitinu trudnoću? Picopevac jedan mali - rekao je Luka.

- Ma ajde pali. Aneli i Asmin su oboje loši roditelji, ali ko si ti da komentarišeš to i mešaš se u tu temu? - upitao je Dača.

Autor: N.P.